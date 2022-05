Quid de Seraing la saison prochaine ? Un chantier colossal attend les Métallos

Les dirigeants sérésiens ont du pain sur la planche et vont devoir s'activer dès maintenant pour construire leur équipe en vue de la saison prochaine.

Ce mercredi, Jean-Louis Garcia a confirmé son départ du RFC Seraing. S’il avait encore un an de contrat, le Bordelais souhaitait "retrouver la France afin de se rapprocher de sa famille", pouvait-on lire dans le communiqué du club. Le technicien français est d'ailleurs cité du côté du FC Metz...

© photonews

Les Métallos vont devoir rapidement se mettre à la recherche d'un nouvel entraîneur afin de préparer au mieux la saison à venir et d'un nouveau directeur sportif. Le recrutement avait été mené par le président Mario Franchi et le directeur sportif du FC Metz Philippe Gaillot.

Le plus grand chantier du RFC Seraing se situe sans nul doute du côté du noyau. Les Métallos sont parvenus à se maintenir en D1A via les barrages cette saison malgré un effectif étriqué. Mais ce dernier sera quasiment inexistant après le 30 juin prochain. Seuls sept joueurs seront encore sous contrat au 1er juillet, à savoir Galje, Kilota, Poaty, Sambu Mansoni, Opare, Bernier et Mouandilmadji.

© photonews

Les nombreux joueurs prêtés par le FC Metz (Dietsch, Lahssaini, Cachbach, Maziz, Jallow, Djedje, Douane et Mikautadze) retournent chez les Grenats tandis que Dabila (Lille) et Craninx (Molde) retrouvent également leur club respectif. Outre les prêts, il y a les joueurs qui arrivent en fin de contrat du côté du Pairay, et ils sont nombreux. Dyrestam, Faye, D’Onofrio, Cissé, Boulenger, Mignon, Nadrani, Sanogo et Spago sont libres de signer gratuitement dans le club de leur choix.

Beaucoup d'incertitudes du côté du Pairay, mais une chose est certaine, Seraing devra mettre plus de moyens pour le recrutement et ainsi durer en D1A. Car Metz, qui va sans doute descendre en Ligue 2, ne prêtera plus des joueurs du calibre de Maziz, Mikautadze ou Jallow aux Métallos. Et quand on sait que Seraing recrute essentiellement des joueurs prêtés ou sans contrat, on peut comprendre la crainte des supporters.

La reprise des entraînements est prévue le 9 juin.