La blessure de Van Crombrugge a aussi des conséquences sur la finale de Coupe des espoirs

Les espoirs d'Anderlecht disputeront la finale de Coupe face à Genk au Lotto Park aujourd'hui à 15 heures, mais devront sans doute le faire avec un gardien auquel ils ne sont pas habitués. Les deux autres doivent s'entraîner avec l'équipe A.

La blessure d'Hendrik Van Crombrugge, très incertain en raison de problèmes de dos, a aussi des conséquences pour les espoirs. De plus, Colin Coosemans est également absent depuis un certain temps et Bart Verbruggen se prépare donc à jouer contre l'Antwerp. Son doublon sera Rik Vercauteren, qui devra également s'asseoir sur le banc du Bosuil si Van Crombrugge ne joue pas. Ces deux-là sont normalement les gardiens réguliers des espoirs.

Le suivant au classement est Timon Vanhoutte, 18 ans, qui disputera probablement la finale de la Coupe. Van Crombrugge ne pourra donc probablement pas jouer, Anderlecht ne prendra aucun risque.