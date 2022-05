En manque de temps de jeu, le jeune Michut veut quitter le PSG

Une chose est certaine : Mauricio Pochettino n'a pas énormément donné la chance à ses jeunes cette saison.

Depuis son arrivée, Mauricio Pochettino est décrié pour les résultats décevants du PSG, éliminé prématurément en Ligue des Champions. Mais dans la capitale française, il lui est également reproché de ne pas avoir assez laissé la chance aux jeunes tels que Xavi Simons et Edouard Michut. Le dernier cité serait d'ailleurs lassé de sa situation et voudrait aller voir ailleurs. "Avant, l’excuse, c’était le groupe trop conséquent, après ç’a été le changement d’entraîneur. Mais là, quand on voit qu’il est en tribune contre Troyes… On lui a vendu un projet, mais s'il n'y a pas de projet… ", raconte l'entourage du jeune joueur de 19 ans à France Bleu Paris.

Le jeune milieu offensif pourrait donc quitter la capitale et le FC Séville serait très intéressé à l'idée de s'attacher ses services. Le prix ? 8 millions d'euros.