Le PSV enrage contre l'arbitrage après le penalty accordé à Dessers

Cyriel Dessers a privé le PSV d'une victoire dans la course au titre en Eredivisie, avec un second but sur penalty. Ce dernier est contesté et la fédération nationale a reconnu que la décision de l'accorder n'était pas correcte.

Alors que le PSV pouvait intensifier la pression sur l'Ajax - qui avait partagé face à l'AZ (2-2), le Feyenoord a remonté le score avec un doublé de Cyriel Dessers alors que le score était de 0-2. Le Belgo-Nigérian a d'abord marqué à la 86e, puis à la 90e+6 sur penalty. Mais selon le coach du PSV Roger Schmidt, ce penalty n'avait pas lieu d'être. "Dans le football moderne, il y a six arbitres et ils ne sont pas capables de prendre la bonne décision dans les dernières secondes d'un match très décisif. C'est incroyable pour moi", a-t-il déclaré, remonté, après le match au micro d'ESPN. "Les erreurs arrivent, c'est normal dans le football. Mais s'il y a un VAR et que vous ne l'utilisez pas pour vérifier si vous avez raison... Le jugement du VAR était totalement erroné. Je ne pense pas qu'il sache ce qu'est une faute de main. S'il n'y avait pas de VAR, ok, mais maintenant il y en a. Si vous ne vérifiez pas une telle décision à la dernière seconde d'un match décisif pour le championnat... je ne peux pas comprendre cela." Schmidt voyait en l'arbitrage lors des matchs au sommet un désavantage criant pour le PSV : "Si vous additionnez ces points, nous sommes maintenant premiers et l'Ajax deuxième." Ce lundi, la presse néerlandaise ne parle que d'une chose : la décision de la KNVB (fédération royale néerlandais de football) relative à ce penalty, qui considére que le donner au Feyenoord était bel et bien une erreur. "Nous pensons que cela n'aurait pas dû être un penalty et que le VAR aurait dû intervenir", a déclaré un porte-parole de la KNVB. Comme quoi, il n'y en pas qu'en Belgique où l'abitrage est au coeur des discussions... Wanneer beginnen ze in Rotterdam eindelijk aan dat standbeeld voor @CyrielDessers? 😍 pic.twitter.com/H5JC1KdFXf — Play Sports (@playsports) May 8, 2022 😡 Roger Schmidt heeft geen goed woord over voor de arbitrage.



"Dat zij niet in staat zijn om een goede beslissing te nemen, dat kan ik niet geloven"#feypsv #deontknoping pic.twitter.com/ztOwx2O5wG — ESPN NL (@ESPNnl) May 8, 2022