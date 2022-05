L'Inter Milan remporte la Coupe d'Italie !

Menés 2-1 à dix minutes du terme, les Intéristes sont parvenus à inverser la vapeur pour s'imposer en prolongations.

Alors que le titre se jouait dans plusieurs pays d'Europe ce soir, la Juventus et l'Inter Milan se disputaient la finale de la Coupe d'Italie. Dans cette rencontre engagée, ce sont les Intéristes qui ont ouvert la marque en début de match, via Barella (0-1, 7e). En seconde période, Alex Sandro (1-1, 50e), et Dusan Vlahovic (2-1, 52e) assomment l'Inter et donnent l'avantage aux Juventini. C'était sans compter sur la force mentale des hommes de Simone Inzaghi. À dix minutes du terme, Calhanoglu, sur penalty, remet les deux équipes à égalité.

Les deux équipes se dirigent donc vers les prolongations, et ce sont les champions en titre qui vont émerger. En quatre minutes, Ivan Perisic (2-3, 98e et 2-4, 102e) entérine définitivement les espoirs de la Juventus, qui réalise donc une saison blanche, la première depuis 2011/2012, et permet à l'Inter Milan de décrocher sa 8e coupe d'Italie, douze mois après son 19 Scudetto.