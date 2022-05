"La déception de la Ligue des Champions est encore présente"

Le milieu de terrain parisien se satisfait de la saison, même si...

Peu en vue ces dernières semaines, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Idrissa Gueye (32 ans, 32 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas oublié le Real Madrid. L'international sénégalais a avoué que l'élimination en Ligue des Champions contre le club espagnol a laissé des traces au sein de la formation francilienne.

"Comment je vis la fin de la saison ? La déception de la Ligue des Champions est toujours présente. On aurait aimé aller plus loin dans cette compétition. C’est le rêve du club, celui de tous les joueurs qui sont ici. Ça reste une belle saison pour moi avec la qualification pour la Coupe du monde, le titre de champion d’Afrique et celui de Ligue 1. On va bien clôturer ça avec cette soirée de gala qui va faire que ça sera une bonne saison pour moi, même si on aurait pu espérer mieux", a admis le champion d'Afrique pour le quotidien Le Parisien.