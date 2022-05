Les supporters niçois font scandale en entonnant un chant sur Emiliano Sala

Les supporters des Aiglons ont chanté des propos tout bonnement scandaleux lors de la rencontre contre Saint-Etienne.

Une honte. Voilà comment résumer ce qu'il s'est passé ce mercredi lors de la rencontre entre Nice et Saint-Etienne (victoire des Aiglons 4-2). Durant la rencontre, les supporters niçois, visiblement toujours frustrés de la récente défaite en finale de Coupe de France contre Nantes, ont décidé de se "venger" en entonnant des chants à l'encontre d'Emiliano Sala, l'attaquant de Nantes tué lors d'un crash d'avion alors qu'il se rendait à Cardiff pour officialiser son transfert.

"C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau", a-t-on pu entendre dans les tribunes niçoises. Des chants honteux et scandaleux qui ont fait réagir plus d'un donc l'OGC Nice qui a déclaré dans un communiqué : "L’OGC Nice condamne avec la plus grande fermeté le chant concernant Emiliano Sala entendu mercredi soir à l’Allianz Riviera. Le club ne reconnaît en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir dans cette provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporters. L’OGC Nice adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala."

Les sanctions risquent d'être très lourdes pour les supporters des Aiglons.