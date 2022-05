Renversé par Brentford, Everton reste en grand danger

Les Toffees ne sont pas encore assurés de rester en Premier League.

Everton démarrait bien son match et ouvrait le score via Calvert-Lewin. Pourtant réduits à 10 et rejoints au score par Brentford et un csc de Coleman, Richarlison a marqué en fin de première mi-temps et remis Everton devant. Mais Brentford a tout renversé en deux minutes (62e et 64e), via Wissa et Henry.

Everton compte un match de retard, et en comptant celui de la dernière journée de championnat, il reste deux matchs aux Toffees pour se sauver. Ils sont 16e, avec deux points d'avance sur Burnley, premier relégable. Qui sera la dernière équipe descendant en Championship, après Norwich et Watford ?