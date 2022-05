"La seule chose que l'on peut nous reprocher, c'est de ne pas avoir été assez efficaces avant la trêve hivernale"

En s'adjugeant, pour le sport, les Europe play-offs, La Gantoise a clôturé une saison plus qu'aboutie.

Une Coupe de Belgique, une victoire en Europe play-offs synonyme de 5e place au classement final. Ajoutez à cela des victoires contre Bruges et Anderlecht, un huitième de finale en Conference League, et vous obtenez une saison complète, réussie.

Vainqueur à Genk (0-2-, Gand a confirmé qu'il était, peut-être, trop fort pour ces Europe play-offs. "Nous avons prouvé que nous aurions absolument dû être plus haut, mais tout a joué un rôle là-dedans. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et je suis heureux que le groupe ait montré que nous étions peut-être la meilleure équipe de ces derniers mois", s'est réjoui Hein Vanhaezebrouck au micro de Sporza.

"Après le mois de janvier difficile, au cours duquel nous avons manqué de nombreux joueurs, nous avons peut-être le meilleur bilan en termes de total de points. Sur cette étrange défaite à domicile contre Genk, notre seule défaite en Belgique, et le match contre le Cercle Bruges (match nul 2-2, qui les élimine de la course aux Champions' play-offs, ndlr) après que nous ayons tout gagné."

Une saison à 60 matchs

HVH tient à le rappeler : La Gantoise est le seul club belge a avoir passé l'été européen."Le week-end prochain, nous jouerons notre 60e match de la saison. Nous voulions absolument nous qualifier pour les groupes en Europe et avant cela, nous avons disputé 3 tours de qualification. Après cela, nous avons tout fait pour gagner ce groupe et passer l'hiver en Europe."

"On voulait aller loin en Coupe : le Standard, le Club éliminés et Anderlecht battu. Alors c'est logique que tu laisses quelques points avant le Nouvel An. La seule chose qu'on peut nous reprocher, c'est que nous n'étions pas assez performants avant la pause hivernale."

"Il ne faut pas non plus oublier que nous avons réalisé 14 points de plus cette saison que la saison dernière, ce qui est une énorme progression. La chance n'était pas de notre côté, mais nous avons quand même essayé d'en tirer le maximum à tous les niveaux. Vous ne pouvez être que fier."

Le regard tourné vers l'avenir

La Gantoise a connu pas mal de difficultés financières suite au Covid. "C'est dommage, car je pense que nous aurions toujours été dans les Champions' play-offs autrement. Nous aurions alors atteint notre objectif sur trois fronts, mais là il nous manquait un point."

"Vous pouvez essayer de réaliser quelque chose d'une manière différente. Cela doit être notre intention : créer à nouveau une équipe qui peut aller plus haut que cette saison."

Le coach est-il assuré de rester l'an prochain en terres gantoises ? "Non, sinon je vous l'aurais dit, il n'y a pas encore de décision."