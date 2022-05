Dante Vanzeir évoque son avenir : "On verra ce qui arrivera cet été"

Ll'Union ne sait pas quel sentiment doit dominer en ce moment. La fierté de ce qui a été accompli, ou la déception de ne pas avoir pu décroché le titre.

L'Union a connu une saison extraordinaire en Jupiler Pro League. "C'est magnifique pour tout le club et tous nos supporters", a déclaré Dante Vanzeir à Het Nieuwsblad. "On gagne quatre fois en une saison à Anderlecht et c'est fantastique de forcer au moins l'accès aux poules de l'Europa League de cette manière."

Le point de bascule pour l'Union a peut-être été le penalty manqué de Dante Vanzeir contre le Club de Bruges. "Après, j'ai eu des moments très difficiles. Vous vous posez la question : et si j'avais marqué ce penalty ? Oh bien, ces choses-là arrivent. Nous n'avons pas été efficaces lors des deux matchs contre le Club et cela a coûté le titre à la fin."

La question reste bien sûr de savoir si Vanzeir jouera encore pour l'Union la saison prochaine. "Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet pour le moment. Ce que je peux dire, c'est que je me suis toujours senti bien ici, et que c'est toujours le cas. On verra ce qui arrivera cet été."