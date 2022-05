Gaëtan Englebert et le RFC Liège retrouvent Dessel : "Nous avons un avantage psychologique"

Le matricule 4 affrontera Dessel lors de la quatrième journée des Playoffs de Nationale 1 ce mercredi soir (20h) à Rocourt.

Après sa belle victoire lors d'un match complètement fou à Dessel Sport (2-4), le FC Liège croise le fer avec le même adversaire ce mercredi soir. "La victoire et la façon dont nous sommes revenus au score deux fois a fait le plus grand bien au groupe. Tout le monde est prêt pour le prochain match", confie Gaëtan Englebert en conférence de presse. "Nous retrouvons Dessel directement, mais à domicile cette fois-ci. La victoire chez eux et le fait de jouer devant notre public nous donne un avantage psychologique. Cette rencontre est très importante car elle permet de rester dans le coup, il faut prendre les trois points sans penser aux deux matchs qu'il reste à jouer", souligne le T1 des Sang et Marine.

Le matricule 4 s'attend à un match compliqué. "Dessel va venir pour gagner et jouer le jeu comme ils l'ont fait toute la saison. Ils seront même plus offensifs que la dernière fois qu'ils étaient venus chez nous (0-0). Je m'attends à ce même genre de rencontre avec un football positif, et également au même onze. Mais nous aurons un douzième homme bien présent, nous avons tout en main pour effectuer un bon match", ajoute le directeur sportif liégeois avant d'évoquer la bonne forme physique de ses troupes. "Je dispose d'un groupe au complet. Mes joueurs sont prêts physiquement et leur mentalité joue un gros rôle. Ils sont prêts à se battre jusqu'au bout et il y a encore de la fraîcheur en seconde période comme nous avons pu le voir à Dessel", conclut Gaëtan Englebert.