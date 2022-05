La Fédération Française de Football a exhorté Idrissa Gueye à sortir du silence

L'affaire a fait beaucoup de bruit, et ce n'est pas fini.

Le milieu de terrain du PSG Idrissa Gueye (32 ans) aurait refusé de participer au match Montpellier-Paris (0-4) - placé sous le signe de la journée contre l'homophobie, avec notamment des flocages arc-en-ciel sur les maillots - en raison de ses convictions religieuses.

Face à la polémique, le Conseil National Éthique de la Fédération Française de Football a exhorté le milieu de terrain à sortir du silence. "Soit ces supputations sont infondées, et nous vous invitons sans délai à vous exprimer afin de faire taire ces rumeurs. Nous vous invitons par exemple à accompagner votre message d'une photo de vous portant le maillot en question. Soit ces rumeurs sont exactes. Dans ce cas, nous vous demandons de prendre conscience de la portée de votre geste et de la très grave erreur commise. (…) En refusant de participer à cette opération collective, vous validez de fait les comportements discriminatoires, le refus de l'autre, et pas uniquement contre la communauté LGBTQI+", a écrit le CNE dans un courrier adressé au joueur du Paris Saint-Germain.