Manchester City dévoile son maillot Home pour la saison 2022-2023

Un design en honneur à une époque dorée du club.

Manchester City a présenté son maillot "Home" pour la saison prochaine. Toujours conçue par l'équipementier Puma, la vareuse a la particularité d'avoir un col rouge et blanc ainsi que l'insigne disposé au milieu, au niveau du torse. Un design tout droit tiré d'une époque dorée, entre 1967 et 1961, où le club a remporté une Coupe des vainqueurs de coupes, un titre de champion d'Angleterre, une Coupe d'Angleterre, une Coupe de la Ligue et une Community Shield. Une façon également d'honorer Colin Bell, véritable légende du club et leader iconique durant ces glorieuses années.

"De 1967 à 1971, aucune équipe n'a pu égaler le style et l'assurance de Manchester City. Cette saison, nous rendons hommage à cette équipe d'artistes et à son leader : l'icône du club, Colin Bell. Le kit Manchester City 2022/23 Home reprend les motifs classiques de l'époque", peut-on lire sur le site du club mancunien.