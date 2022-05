Jurgen Klopp confirme le départ de Divock Origi

Le Belge était de plus en plus pressenti pour quitter Liverpool, son coach a levé le peu de doutes qui subsistaient encore.

Jurgen Klopp l'a dit ce vendredi en conférence de presse : son joueur et "légende" de Liverpool Divock Origi quittera bel et bien le club à la fin de la saison. En fin de contrat, le Belge de 27 ans tentera donc un nouveau challenge. Il est pressenti insistamment du côté de l'AC Milan.

"Il est, et il sera toujours pour moi, une légende de Liverpool et l'un des joueurs les plus importants que j'ai jamais eus", a admis l'Allemand. "Cela peut paraitre étrange, compte tenu du nombre de matchs qu'il a disputés, mais c'est, et c'était, un pur plaisir de travailler avec lui."

"Ce n'est pas encore fini, parce que c'est maintenant le dernier match de Premier League (contre Wolverhampton ce dimanche, ndlr) et il mérite toutes les bonnes pensées que nous pouvons générer d'une manière ou d'une autre pour son avenir, et où qu'il aille, il aura du succès, à 100%."

"C'est un joueur exceptionnel, un garçon exceptionnel. Tout le monde dans l'équipe l'aime parce que c'est un gars détendu et un gars vraiment aimable. Donc oui, ce sera un moment difficile quand il partira. Pour nous, ce ne sera pas maintenant, mais quand ce sera le cas, ce sera dur, car depuis que je suis là, Div est là."

Et Klopp de conclure, en guise de souvenir : "Je me souviens de tellement de choses quand je pense à Div c'est incroyable ; des buts importants, des blessures... des mauvaises blessures, et toutes ces sortes de choses - des hauts et des bas. C'est une légende de Liverpool, sans aucun doute."

Arrivé définitivement en 2015 après un prêt d'un an à Lille, Origi aura disputé 175 matchs avec les Reds, pour 41 buts - certains décisifs et qui resteront dans l'histoire du club - et délivré 18 assists. Il compte avec le club de la Mersey un palmarès impressionnant : une Ligue des Champions, un titre de champion d'Angleterre, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe de l'UEFA, une Coupe d'Angleterre et une Carabao Cup.