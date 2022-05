Après une première saison compliquée au PSG, Lionel Messi se veut optimiste : "De bonnes choses vont arriver"

Pour sa première expérience au PSG, l'Argentin n'a pas vécu la meilleure saison de sa carrière.

Son arrivée au PSG avait fait tant de bruit que les attentes reposant sur ses épaules. Bilan ? Objectivement, cela est très loin de ce que l'Argentin a pu démontrer au FC Barcelone durant tant d'années. Même si sa seconde partie d'exercice a été plutôt encourageante, les stats de Messi sont à des années-lumière de ses standards : 11 buts et 14 assists en 34 matchs. Collectivement, le club a échoué dès les 8e de finale de la Ligue des Champions et a dû se contenter du titre de Ligue 1.

La Pulga, fidèle à sa communication très sobre et assez "lisse", s'est exprimée sur Instagram au sujet de cette première saison compliquée.

"La saison est terminée et je voulais remercier mes coéquipiers pour la façon dont ils m'ont traité depuis mon arrivée et ma famille pour m'avoir toujours accompagné et soutenu. C'était une année différente à cause de tout ce qui s'est passé, mais à la fin de la journée, nous avons gagné le championnat, que j'étais très excité de gagner en raison de ce que cela signifie, car c'était le premier trophée ici à Paris. Nous avons gardé le goût amer d'avoir perdu en Ligue des champions dans un match à élimination directe alors que nous étions la meilleure équipe, mais en même temps, je veux être heureux d'avoir remporté un autre titre, ce qui était également l'un de nos objectifs. De bonnes choses vont certainement arriver en 2022, ce sera une année importante et nous allons nous battre pour être en compétition avec l'ambition pour tout."