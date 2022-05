Riyad Mahrez savoure : "C'est la force des grands"

A la suite d'une victoire renversante contre Aston Villa (3-2), ce dimanche, Manchester City a remporté son huitième titre de champion d'Angleterre.

Riyad Mahrez (31 ans, 47 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) était aux anges après cette victoire acquise au forceps.

"C'est la force des grands. On méritait d'aller en finale de la Ligue des Champions (élimination en demi-finale contre le Real Madrid, 4-3, 1-3 ap), mais c'est le football. Là où on voit qu'on est une très, très grande équipe, c'est qu'on ne s'est pas écroulés ensuite. Et là, contre Villa, on est menés 0-2, on revient et on gagne ! À Liverpool, je sais qu'ils nous détestent, mais ils nous tirent vers le haut et on les tire vers le haut. Et on sera encore présents l'année prochaine...", a lâché l'ailier des Citizens dans des propos relayés par L'Equipe.