🎥 Un Grealish bien imbibé remercie Bernardo Silva pour être sorti, "parce qu'il était nul à ch..."

La première saison de Jack Grealish à Manchester City n'est pas une franche réussite, mais l'ailier n'en a cure : il est champion d'Angleterre et en a bien profité.

Avec 26 matchs joués en Premier League, on ne peut pas dire que Jack Grealish (26 ans) n'a pas participé au titre de Manchester City cette saison. Mais les attentes étaient élevées autour de l'ailier international anglais, transféré l'été dernier contre 117 millions d'euros. Il n'aura inscrit que 3 buts et distribué 3 passes décisives, et devra donc faire mieux la saison prochaine. Mais Grealish est bel et bien champion d'Angleterre.

Et visiblement, il a fêté ça. C'est un Jack Grealish bien imbibé qui s'est exprimé depuis le bus fêtant la victoire dans les rues de la ville. Il en a profité pour clasher son équipier Bernardo Silva : "Je l'ai dit plus tôt, je veux remercier tout le monde. Mais surtout Bernardo Silva, pour être sorti à la 68e...parce qu'il était vraiment nul à ch*er !", lance-t-il sous les rires de ses équipiers.