Première sélection avec la Lituanie pour Nauris Petkevicius (Charleroi)

Après des sélections chez les équipes de jeunes (U19 et U21), l'attaquant du Sporting de Charleroi Nauris Petkevicius (22 ans) a été appelé chez les A de la Lituanie pour disputer la Ligue des Nations.

Les Lituaniens joueront contre le Luxembourg, la Turquie - à deux reprises - et les Iles Féroé.

Cette saison sous le maillot des Zèbres, Petkevicius a enregistré 4 apparitions, dont 3 en Europe play-offs.

Nauris célèbre sa première sélection en équipe A ! La Lituanie a 4 rencontres pour la Nations League.🇱🇹

Il vont recevoir le Luxembourg et la Turquie avant de se rendre aux Îles Féroé et en Turquie.

Félicitations Nauris et bonne chance ! 🦓💪