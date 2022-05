Officiel: Newcastle blinde un de ses milieux de terrain

Le club anglais blinde Sean Longstaff. En fin de contrat le 30 juin prochain, le joueur âgé de 24 ans a rempilé pour les trois prochaines années en faveur des Magpies entraînés par Eddie Howe, soit jusqu'en juin 2025. Lors de la saison 2021-2022, l'ancien sociétaire de Blackpool a pris part à 26 matchs toutes compétitions confondues dont 24 rencontres de championnat, pour un but.

