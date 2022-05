Un but, un assist, une standing ovation: Lois Openda rapproche Vitesse de l'Europe

Il a encore frappé! Lois Openda a régalé contre l'AZ en finale aller des playoffs néerlandais pour la Conference League. Et il a eu droit à sa standing ovation en quittant la pelouse.

Vitesse Arnhem n'est plus qu'à une marche de la qualification pour la prochaine Conference League et c'est l'AZ Alkmaar qui se présente sur la route des Jaune et Noir en finale des barrages. Il y aura encore un match retour à disputer dimanche à Alkmaar, mais Vitesse a pris une petite option sur la qualification européenne ce jeudi, devant son public.

Grâce à un Lois Openda à nouveau décisif. Le jeune néo-Diable Rouge avait donné l'assist sur le but d'ouverture de Thomas Buitink à la 22e minute de jeu, il a inscrit le but de la victoire en toute fin de match. Entre les deux, c'est l'ancien Brugeois Jordy Clasie qui avait égalisé pour l'AZ. Vitesse et Openda se déplaceront à Alkmaar avec un petit avantage d'un but, dimanche soir.