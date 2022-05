De Bruyne n'a pas envie de jouer la Ligue des Nations: "Pour moi, cela n'a aucune importance"

Après une longue saison, le Diable Rouge ne pense pas trop à la Ligue des Nations et a surtout envie de partir en vacances tout de suite.

Les internationaux qui avaient plus de 50 sélections ont déjà été laissés au repos lors du dernier rassemblement international, mais cette fois tout le monde a été sélectionné. Thibaut Courtois a déjà parlé d'un possible forfait à cause d'une pubalgie, et voilà maintenant Kevin De Bruyne qui ne semble pas avoir envie d'avoir 14 jours de football supplémentaire.

Lors de la KDB Cup, il s'est exprimé sans hésiter lorsqu'on lui a demandé s'il avait hâte d'affronter les Pays-Bas, la Pologne et le Pays de Galles: "Deux semaines de plus, c'est tout simplement trop long, mais nous les joueurs nous ne pouvons pas changer cela".

"Je n'ai pas vraiment hâte car pour moi la Ligue des Nations n'a aucune importance. Ce sont des matchs amicaux. En plus, tout le monde a joué une saison longue et difficile. Mais bon, cela ne sert à rien de dire que nous les joueurs aimerions du repos, cela ne changerait rien. Sur le terrain nous ferons ce que nous devons faire"