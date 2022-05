Witsel, libre, sait ce qu'il cherche : "Un beau projet et le haut niveau"

Axel Witsel n'est plus un joueur du Borussia Dortmund. Le médian a fait ses adieux. En conférence de presse à Tubize ce lundi, il a fait le point.

Axel Witsel avait la tranquillité de celui qui a le choix. La saison en club est terminée et le milieu de terrain a fait ses adieux au Borussia Dortmund, mais n'a pas l'air tracassé par son avenir. Il n'est préoccupé que par une chose : "Je veux un défi au top niveau. Dans ma tête, je veux encore jouer trois années au plus haut niveau possible. On verra ce qui se passe", temporise-t-il en conférence de presse ce lundi, en amont de Belgique - Pays-Bas.

La chance de Witsel est d'être resté jusqu'au bout de la saison un titulaire régulier. "Respect à mon ancien club - je dois l'appeler comme ça, maintenant... - pour ça. Parfois, quand vous êtes en fin de contrat, votre club vous met un peu de côté. Ca n'a pas été le cas et ça facilite les choses". Il précise cependant : "Si je dis mon ancien club, ce n'est pas parce que j'en ai déjà trouvé un nouveau mais parce que tout le monde connaît ma situation contractuelle, c'est clair que je pars maintenant".

Marseille ? Je ne sais pas...

Reste donc à trouver un club. Plus question d'aller s'exiler en Chine, cette fois. "C'est bon, la Chine, j'ai déjà fait (rires). C'est vrai que tu penses différemment à 33 ans qu'à 25...le paramètre familial entrera en compte. Une aventure exotique n'est pas dans mes plans", confirme Witsel. "Marseille ? Oui, j'ai vu qu'on m'y citait. S'il y a des contacts ? Je ne sais pas", sourit-il ensuite. "Tout ce que je veux, c'est un beau projet. Reste au haut niveau, même si vous me direz que c'est assez large, comme considération".

Dans l'optique de rester Diable jusqu'en 2024, comme il l'expliquait également, le haut niveau européen est privilégié. "Si tu quittes l'Europe, c'est plus difficile de rester fit", conclut Axel Witsel.