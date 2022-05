Pas de Kylian Mbappé au Real ? Eden Hazard ne s'en plaint pas

Kylian Mbappé a décidé de rester au Paris Saint-Germain, au grand déplaisir des supporters du Real Madrid qui se réjouissaient de l'accueillir. Eden Hazard, lui, ne s'en plaint pas.

Cela aura été une brève, mais intense saga : celle de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. L'attaquant français aurait pu rejoindre le Real Madrid, mais a fait le choix de rester une saison de plus dans son pays. Fait rare, il a mentionné de lui-même, dans son communiqué, l'intérêt madrilène. Une transparence totale. Côté Madrid, on rit jaune, mais Eden Hazard est certainement le plus heureux du lot.

"Ouais, c'est vrai que déjà sans lui, les places sont chères, alors avec lui...Ca aurait été encore plus compliqué", sourit le Diable Rouge en conférence de presse ce mardi. Pour autant, sa décision de rester au Real Madrid ne dépendait pas de la venue ou pas de Kylian Mbappé. "Non, s'il était venu, j'aurais fait la même chose : travaillé, tout donné pour convaincre le coach et montrer que j'étais là. Il y a déjà de la concurrence, ça aurait juste été un joueur de plus", relativise Hazard. Pas n'importe quel joueur tout de même...