De Jong a fait son choix: il ne veut pas quitter le FC Barcelone

Son nom est cité à Manchester United.

Associé à Manchester United et au Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Frenkie de Jong (25 ans, 47 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) n'est pas encore parti du FC Barcelone. Le milieu de terrain néerlandais se sent bien en Catalogne et n'a pas véritablement envie de quitter les Blaugrana, avec lesquels il est sous contrat jusqu'en juin 2026.

"Je préfère rester à Barcelone, a confié le Batave dans des propos rapportés par ESPN. Barcelone a toujours été le club de mes rêves, depuis mon plus jeune âge. C'est toujours le cas. Je n'ai jamais regretté mon choix de venir malgré le fait de ne pas avoir obtenu autant de trophées que je l'espérais."

Malgré les envies du joueur, les dirigeants barcelonais sont prêts à écouter les offres à partir de 80 millions d'euros pour renflouer les caisses du club et avancer sur certains dossiers, comme celui de l'attaquant Robert Lewandowski (Bayern Munich).