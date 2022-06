Georges-Louis Bouchez : "La Nationale 1 sera très compétitive"

Le président des Francs Borains a préfacé la prochaine saison en Nationale 1.

Outre les discussions sur les arrivées et départs aux Francs Borains ainsi que les directions organisationelles du club, notamment concernant les jeunes, le président Georges-Louis Bouchez a également parlé du fonctionnement du championnat de Nationale 1 adopté la saison prochaine.

"L'année prochaine, il y a trois montants. Il y aura des matchs comme ceux contre La Louvière, qui revient dans la division. On verra pour Liège. Il y a toute une série de matchs extrêmement disputés, intenses, très compétitifs. A partir du moment où il y a trois montants, c'est clair que c'est une saison qui sera particulière", a préfacé l'ambitieux président du club, qui rencontrera également les équipes Espoirs de certains grands clubs dans cette division.

"On a toujours eu la même politique, celle de jamais se voir plus beau que ce qu'on est, mais on est là pour travailler. Quand vous débutez un match de football, c'est pour le gagner (...) On ne veut pas être un chouette club de village, on a de l'ambition."

"On sait qu'on va tomber dans une division très compétitive, où il y aura beaucoup d'ambition et des clubs qui viennent avec des moyens financiers extrêmement importants. Un jour, il faudra faire le classement du ratio budget/points obtenu, parce qu'il y en a où le point coûte beaucoup plus cher que le nôtre."