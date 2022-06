Liverpool pense à un Français pour remplacer Sadio Mané

Le Sénégalais veut mettre fin à son aventure avec Liverpool, et les Reds semblent avoir identifié son potentiel successeur.

Liverpool aurait déjà trouvé le remplaçant de Sadio Mané, selon le Daily Mirror. Il s'agit de Martin Terrier (25 ans, 37 matchs et 21 buts en L1 cette saison). La grosse saison du joueur du Stade Rennais n'est pas passée inaperçue du côté d'Anfield. Il est perçu comme le joueur idéal pour remplacer le Sénégalais : même poste, même polyvalence, et peut-être même un plus gros volume de jeu défensif pour le Français.

Sous contrat jusqu’en 2025, Terrier est estimé à 25 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. À moins que l’intérêt de Tottenham ne fasse grimper les enchères. Affaire à suivre...