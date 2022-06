Officiel : Dirk Kuyt nommé à la tête d'un club néerlandais

L'ancien joueur de Liverpool était entraîneur adjoint des U19 de Feyenoord.

Dirk Kuyt est le nouvel entraîneur de l'ADO Den Haag (D2). Le Néerlandais a signé un contrat d'un an à La Haye, avec une option pour une saison supplémentaire. "Je suis extrêmement heureux de cette opportunité et j'ai hâte de connaître le succès avec ce merveilleux club", a déclaré Kuyt en conférence de presse.

L'ancien joueur de Liverpool a été entraîneur adjoint des U19 de Feyenoord, mais il n'a pas aucune expérience en tant qu'entraîneur principal. Pourtant, Kuyt pense qu'il est prêt pour cela. "Je sais que l'ADO n'est pas un club facile, mais j'y suis habitué. Feyenoord n'est pas un club facile et Liverpool et Fenerbahçe ne sont pas non plus des clubs faciles. J'ai utilisé les deux dernières années pour m'orienter et attendre une bonne opportunité. Cette chance s'est présentée avec ADO", a souligné l'ancien attaquant qui veut faire remonter le club en première division néerlandaise.

"Je vois l'ADO comme un géant endormi qui a sa place en Eredivisie. Pas seulement dans la colonne de droite, mais aussi, à terme, dans la colonne de gauche. Et je pense que c'est possible. Je suis une personne optimiste et je pars du principe que nous réussirons tous à obtenir une promotion. C'est en tout cas le but recherché."