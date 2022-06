L'Espagne et le Portugal ne se départagent pas

Voilà qui fait les affaires de la République Tchèque.

S'il y avait une rencontre à ne pas louper ce jeudi dans cette première journée de la Ligue des Nations, c'était ce Espagne - Portugal, joué à Séville, cette fois dans le stade du Betis (et non pas dans un pseudo stade que personne ne connaissait 2 mois avant l'Euro 2020 disputé en 2021).

On s'attendait à du spectacle entre les deux pays, on n'a pas toujours été gâté. On voulait voir Ronaldo, il était sur le banc au coup d'envoi. Mais ce duel entre le récent finaliste de cette Ligue des Nations et le tout premier vainqueur de cette nouvelle compétition a tout de même été d'un haut niveau technique.

Finalement il ne manquait que les occasions, même s'il y a eu des possibilités pour les deux équipes. Sur sa première réelle occasion, l'Espagne ouvre le score via Morata qui est bien servi par Sarabia. On le pense en position de hors-jeu mais l'attaquant de la Juventus est couvert par un millimètre et le but est validé (25', 1-0). Sans Ronaldo, le Portugal n'est pas dangereux et Leao essaie sur son côté (un peu tout et n'importe quoi d'ailleurs) mais il ne trouve pas la faille.

Et c'est pareil en seconde période malgré la montée au jeu de Ruben Neves (et donc toujours pas de Ronaldo): Unai Simon passe une soirée assez calme. A l'heure de jeu, Simon sort son premier arrêt et Cristiano monte au jeu dans la foulée. Le match s'enflamme alors puisque les occasions deviennent nombreuses.

Le Portugal sort alors de sa boîte... en marquant pratiquement exactement le même but que l'Espagne. Cette fois, le passeur se nomme Cancelo, et le buteur Horta (82', 1-1). Dans la foulée, Jordi Alba rate une tête incroyable devant le but vide. Plus rien ne sera marqué, les deux équipes se quittent sur ce nul... comme souvent.