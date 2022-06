Gilles De Bilde donne son ressenti et des nouvelles de Romelu Lukaku : "L'atmosphère est oppressante"

La défaite contre les Pays-Bas a été un coup de massue pour Diables Rouges. Le fait que Big Rom doive sortir a sans doute été le tournant de la rencontre.

Le sélectionneur national Roberto Martinez avait visiblement beaucoup de choses à dire aux Diables Rouges ce lundi à l'entraînement. Gilles De Bilde était présent et a raconté ce qu'il a vu à VTM News. "J'ai souvent vu des visages souriants par le passé, mais ce n'était pas du tout le cas cette fois-ci", a-t-il déclaré. "L'atmosphère est oppressante et on remarque que la défaite pèse sur le groupe".

La blessure de Romelu Lukaku a également été évoquée. "Il y a de fortes chances que Lukaku ne joue pas non plus contre le Pays de Galles. Mais on s'attend à ce qu'il soit rétabli pour le dernier match contre la Pologne. C'est un gros coup de pouce, surtout quand on sait que la Pologne est un adversaire d'un autre calibre que le Pays de Galles. "