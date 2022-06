Officiel: Waasland-Beveren devient le SK Beveren

Un retour dans le passé pour le club et les supporters.

Via les canaux officiels, Waaslad-Beveren a communiqué la nouvelle de l’accord historique : Waasland-Beveren devient le SK Beveren et ce dès la saison 2022-2023. Le club évoluera avec le logo originel du club. Le but ets de mettre les deux clubs de Beveren, le SK et le KSK donc, en collaboration.

"L’accord permet au club de porter définitivement le nom de SK Beveren avec le matricule 4068 et d’afficher le logo d’origine. Le club formé par les supporters, le KSK Beveren, jouera lui en 1ère provinciale sous le matricule 2300."