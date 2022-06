Eden Hazard lance un message à Martinez: "J'espère qu'il va prendre en considération que tout le monde peut jouer"

Ceci est un message de votre capitaine.

Après le premier match de cette Ligue des Nations et la lourde défaite contre les Pays-Bas, beaucoup de voix se sont élevées pour changer la tactique, mais aussi les hommes. S'il a laissé sa tactique et son animation, Martinez a changé quelques noms sur la feuille de match.

Eden Hazard est revenu sur ces changements et adresse un gentil message à son coach avant de s'envoler pour le Pays de Galles: "On va aller pour gagner les deux matches. J'espère que le coach va prendre en considération que tout le monde peut jouer. On a un groupe de qualité. Le coach sait que le groupe est fort, mais que c'est dur de jouer 4 matches en cette fin de saison. Le coach fait les bon choix, mais il y a du potentiel dans ce groupe".

Le message est lancé.