La Pologne, 15 ans plus tard

Si c'est loin d'être la première fois que nos Diables affrontent la Pologne, cela faisait longtemps qu'ils attendaient de prendre leur revanche.

Ce mercredi soir, les Belges doivent se réconcilier avec leur public après l'humiliation subie face aux Pays-Bas. En face, une équipe de Pologne gonflée à bloc depuis sa qualification pour la Coupe du monde et sa victoire en ouverture de la Ligue des Nations face aux Gallois (2-1).

Les Białe Orły (les Aigles Blancs en français), c'est un adversaire que nos Diables ont de maintes fois affronté dans le passé, mais jamais leur "génération dorée". En effet, le dernier affrontement entre les deux nations remonte au...12 novembre 2007. Ce soir-là, les Belges se prennent un score de 2-0, après en avoir essuyé un de 0-1 à l'aller au stade Roi Baudouin. Les Polonais, avec notamment les Anderlechtois Wasilewski et Zewlakow, termineront premiers de leur groupe d'éliminatoires pour l'Euro 2008 devant le Portugal. La Belgique de Stijn Stijnen, Philippe Léonard, Daniel Van Buyten, Anthony Vanden Borre, Carl Hoefkens...terminera à une piteuse 5e place, derrière la Serbie et la Finlande.

Cela faisait donc depuis presque depuis 15 ans que Diables et Polonais ne s'étaient plus rencontrés. Pourtant, c'est une affiche assez fréquente. En effet, la première confrontation est ancienne, puisqu'elle date du 11 octobre 1931. A l'époque, les Diables s'étaient imposés à domicile sur le score de 2-1 en amical. D'ailleurs, les deux nations ne s'affronteront qu'en amical les 6 premières fois, avec un "fossé" s'étalant de 1939 à 1962 - dû en grande partie aux remous de l'Histoire. La première confrontation à enjeu, ce sera en éliminatoires du championnat d'Europe 1968. La Pologne l'emporte 3-1 à l'aller, puis 2-4 au retour. Les Belges termineront néanmoins devant la Pologne au classement, grâce à des victoires face à la France et le Luxembourg, mais sans se qualifier pour la suite de la compétition.

Le match à plus grand enjeu reste celui lors de la Coupe du monde 1982. Les Diables battent l'Argentine lors du premier tour - avec un but légendaire de Vandenbergh - et retrouvent la Pologne dans un nouveau groupe. La Pologne bat la Belgique, à nouveau, avec un triplé de la légende Zbigniew Boniek (ex-Juventus et AS Rome, ancien président de la fédération polonaise de football) et termine première du groupe.

La première fois que les Diables prennent le dessus sur la Pologne dans une grande compétition, c'est lors des éliminatoires de la Coupe du monde 1986. Malgré une défaite 0-1 subie à Chorzow, la Pologne termine 1ere du groupe. La suite pour les Belges, on la connait, avec une épopée mexicaine de légende.

La Pologne est très largement devant au niveau des victoires dans les matchs à enjeu, en comptant 5 contre une. Attention donc, ce soir, à ne pas confirmer la tendance...