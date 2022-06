Qualifs CAN 2023 : L'Algérie assure l'essentiel, la RDC se fait surprendre

Ce mercredi soir a eu lieu la suite de la deuxième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, prévue en Côte d'Ivoire. Dans un match difficile face à la Tanzanie, l'Algérie a fait le job et s'offre les trois points contrairement à la RDC qui a chuté au Soudan.

Tanzanie-Algérie 0-2

Après sa victoire face à l'Ouganda lors de la première journée de qualification à la CAN 2023 (2-0), l'Algérie se déplaçait en Tanzanie pour la deuxième journée du groupe F. Pour cette rencontre, Djamel Belmadi décidait de faire un peu tourner. Samatta était aligné d'entrée de jeu chez les locaux tandis que le Carolo Zorgane (16e) et et l'ex-Brugeois Touba (73e) débuteront sur le banc avant de monter au jeu.

Les Fennecs ouvriront le score juste avant la pause sur une très belle combinaison sur coup franc. Belaïli déposera le ballon sur Mandi qui remisera astucieusement sur Bensebaini qui plaçait sa tête dans le but vide (45e), 0-1. Au retour des vestiaires, la Tanzanie montrera un visage plus offensif mais Rais Mbolhi conservera ce précieux résultat. Et en toute fin de rencontre, sur un contre éclair, c'est le jeune Mohamed El Amine Amoura qui assurait la victoire à son équipe (90e), 0-2. L'Algérie s'impose assure l'essentiel. Avec 6 points en 2 matchs, la qualification pour la prochaine CAN est presque assurée.

Soudan-République Démocratique du Congo 2-1

Les Léopards ont été surpris par les Faucons de Jediane qui ont ouvert le score grâce à Bakhet (17e) avant de doubler la mise par Abdel Raman (86e). La réduction du score de Boligni (ex-Antwerp) n'a rien changé au sort de la rencontre (90+3e), la RDC reste dernière du groupe I. À noter que Kayembe (ex-Eupen) était titulaire, Bastien et Muleka sont restés sur le banc.

Bénin-Mozambique 0-1

Les visiteurs se sont sortis du piège des Ecureuils par le biais de Catamo (38e).

Gabon-Mauritanie 0-0

Le Gabon qui s'était miraculeusement imposé face à la RDC ce week-end (1-0) a été tenu en échec par la Mauritanie (0-0). Les Panthères gardent la tête de leur groupe.

Congo-Gambie 1-0

Dans le groupe G, c'est le Congo qui a surpris la Gambie. Révélation de la dernière CAN et après sa victoire lors de la première journée face au Soudan du Sud (1-0), la Gambie s'est fait surprendre (0-1). Jallow (Seraing), Marreh (La Gantoise) et Sanneh (ex-Anderlecht) étaient titulaires du côté des visiteurs.