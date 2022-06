Marcelo, direction la Serie A

On l'annonçait à Valladolid, ou encore à l'OM, mais il devrait prendre le chemin de Milan.

Laissé libre par le Real Madrid, Marcelo (34 ans, 12 apparitions en Liga cette saison) ne manque pas de courtisans. Le latéral gauche serait convoité en Europe et sur d’autres continents. Mais d’après le quotidien AS, la piste la plus concrète mène au Milan AC.

Le champion d’Italie lui aurait transmis une offre assortie d’un salaire annuel net à 3 M€. Insuffisant pour convaincre le Brésilien qui percevait le double chez les Merengue. Loin d’être refroidis, les Rossoneri penseraient à revoir leur proposition à la hausse.

A noter que la source espagnole confirme un intérêt de l’Olympique de Marseille, qui aura pourtant du mal à s’aligner au niveau salarial.