Le Club de Bruges discute avec un attaquant de Championship

Après Meijer et Jutglà, le champion de Belgique pourrait enregistrer prochainement sa troisième recrue estivale. Et celle-ci arriverait en provenance d'Angleterre.

Le Club de Bruges serait en passe de s'offrir les services de Benik Afobe, selon nos confrères de Het Laatste Nieuws. Les Blauw en Zwart veulent renforcer leur compartiment offensif après le départ de Dost et Adamyan. Le profil du joueur appartenant à Stoke City est différent de celui de De Ketelaere, de Lang et du nouveau venu Jutglà, ce qui donnerait plus d'options à Hoefkens. La saison dernière, il a marqué 12 buts lors de son prêt à Millwall.

© photonews

Sous contrat juqu'en 2023 chez les Potters, le joueur formé à Arsenal a été autorisé à discuter avec le Club qui ne devrait pas débourser une indemnité de transfert trop élevée pour celui qui avait été arraché à Wolverhampton pour 13 millions d'euros en 2019.