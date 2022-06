Dortmund tient le remplaçant d'Erling Haaland

Si Fabrizio Romano l'annonce, c'est que cela sera bientôt officiel : Sébastien Haller va débarquer au Borussia Dortmund. L'attaquant ivoirien a encore à passer sa visite médicale et signer les contrats, et l'affaire sera dans le sac.

Outre le fait qu'ils se montrent très actifs sur le marché des transferts, les Borussen recrutent donc un attaquant très prolifique, qui a complètement explosé cette saison sous le maillot de l'Ajax. On se rappelle bien évidemment de son quadruplé en Ligue des Champions, compétition dont il a terminé quatrième meilleur buteur avec 11 buts en 8 matchs. Le BVB va débourser 35 millions d'euros.

Done deal, completed. Borussia Dortmund are set to sign Sébastien Haller, €35m fee to Ajax and personal terms agreed. BVB are prepared for medical tests and paperworks to be signed. 🟡⚫️🤝 #BVB



Schlotterbeck, Sule, Adeyemi, Braaf, Ozcan and now Haller - huge window for BVB. pic.twitter.com/wcB0vjsmKC