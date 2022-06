Nasser Al-Khelaïfi règle ses comptes : "Qui est Tebas ?"

Javier Tebas s'était récemment, à nouveau, attaqué au PSG et initié une action en justice. Le président du club francilien a répondu, et n'y est pas allé de main morte.

Nasser Al-Khelaïf a accordé un entretien au quotidien espagnol Marca, l'occasion pour lui de parler de la prolongation de Kylian Mbappé, qui a provoqué un véritable tollé en Espagne. A un point où le président de LaLiga Javier Tebas a initié une procédure en justice pour annuler le contrat liant le Français au PSG.

"Qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne", a lâché Al-Khelaïfi, avant de mettre les points sur les i quant aux critiques relatives aux sommes folles investies par le PSG. "Notre style n'est pas d'interférer dans les affaires des autres clubs, des autres ligues ou des fédérations, ce n'est pas notre style. Mais je ne vais pas accepter que les autres nous donnent des leçons. Je me fiche de ce qu'il dit, la vérité est que nous parlons de ça depuis des années. Nous avons un projet de football à construire et nous allons aller de l'avant. Nous ne sommes pas inquiets de tout ce qui sort dans les médias, car nous ne pouvons pas perdre de temps avec tout ce qui sort."

Tebas devrait se concentrer sur son championnat parce qu'il est un peu mort.

Interrogé ensuite sur les conditions financières du nouveau contrat de Mbappé, NKA n'a pas hésité à tacler sévèrement Tebas et comparer le cas de l'arrivée de Lionel Messi à l'été dernier. "Chaque année, chaque été, c'est la même chose. Que si le fair-play, que si nous ne respectons pas les autres ? Nous savons ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons signer, nous savons mieux que lui ce que nous pouvons faire et personne n'a à nous dire ce que nous devons faire. Nous n'avons pas à nous faire dire par quelqu'un d'extérieur ce que nous pouvons ou ne pouvons pas faire. Si nous le faisons, c'est parce que nous le pouvons. Regardez le cas de Messi. C'était pareil, ils disaient que c'était financièrement impossible et nous avons gagné de l'argent avec Messi. Il n'en a aucune idée et il devrait se concentrer sur son championnat parce que son championnat est un peu mort." Le combat de coqs se poursuit...