Exclusif : Jason Lokilo s'engage en Eredivisie

Formé au Sporting d'Anderlecht, Jason Lokilo rejoint le championnat néerlandais pour la première fois de sa carrière.

Alors qu'il lui restait encore une année de contrat dans son club polonais, le Gornik Leczna, Jason Lokilo va, selon nos informations, rejoindre le championnat néerlandais et le Sparta Rotterdam, en Eredivisie.

Formé au Sporting d'Anderlecht de 2006 à 2014, le bruxellois de naissance s'est ensuite dirigé vers les équipes jeunes de Crystal Palace, avant de rejoindre le FC Lorient et Doncaster sous forme de prêt. En fin de contrat avec les Eagles, Lokilo rejoint alors Doncaster de manière définitive, mais le club de League One, la troisième division anglaise, le laissera libre un an plus tard.

C'est en septembre de l'année dernière que le joueur de 23 ans a signé pour deux saisons dans le club de D1 polonaise. Alors que son contrat courait jusqu'en juin 2023, Jason Lokilo quitte donc le Gornik Leczna et s'engage pour deux saisons, plus une troisième en option, avec le club qui vient de terminer à la 14e place du défunt championnat. L'ailier droit a disputé 29 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Il a inscrit trois buts et délivré six passes décisives.