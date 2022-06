Double coup dur pour Andy Carroll : Lune de miel écourtée et échec des tests au Club de Bruges

L'attaquant anglais aurait bien aimé se relancer en Venise du nord en ralliant le Club, mais malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu pour l'attaquant anglais.

En fin de contrat du côté de West Bromwich (Championship), Andy Carroll tente de rebondir dans une nouvelle écurie, et l'a bien prouvé en faisant quelques sacrifices. En effet, l'Anglais âgé de 33 ans qui avait coûté 41 millions d'euros à Liverpool en 2011 a écourté sa lune de Miel à Tulum au Mexique pour venir passer une batterie de tests physiques et mentaux au Club de Bruges, selon The Mirror.

Néanmoins, la direction des Blauw en Zwart n'a pas été convaincue et n'a pas proposé de période d'essai au buteur.