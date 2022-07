Officiel : Gabriel Jesus quitte Manchester City

Cinq ans et 233 rencontres après son arrivée chez les Skyblues, l'attaquant brésilien rejoint officiellement Arsenal.

On le savait depuis quelque temps : les arrivées d'Erling Haaland et de Julian Alvarez allaient pousser quelques avants de Manchester City vers la sortie. Alors qu'il peinait à enchaîner les titularisations et les bonnes performances (qui sont devenues meilleures lorsqu'il a été déplacé au poste d'ailier droit), Gabriel Jesus quitte officiellement les Cityzens après cinq saisons.

L'attaquant de 25 ans, qui a inscrit 95 buts avec City, rejoint officiellement Arsenal contre un montant avoisinant les 50M €. Gabriel Jesus ne devrait pas être le seul joueur offensif à quitter le nord de l'Angleterre lors de ce mercato puisque Raheem Sterling, lui aussi dirigé vers la sortie, devrait rejoindre Chelsea.

La dernière rumeur concerne Bernardo Silva, qui souhaiterait rejoindre le FC Barcelone selon plusieurs sources anglaises. Manchester City n'était pas vendeur, mais pourrait accepter une offre de 100M €. Les Catalans souhaitent débuter les négociations plus calmement et formuleraient une offre de 60M € pour entamer les discussions.