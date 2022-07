Officiel: Sebastiano Esposito est Anderlechtois

Sebastiano est passé par les équipes de jeunes du Club Napoli et de Brescia avant de sauter le pas vers les U17 de l’Inter en 2014. Le jeune attaquant a fait ses débuts avec l'équipe première en Europa League en mars 2019, à l'âge de 16 ans. Il est ainsi devenu le plus jeune joueur à avoir participé à une compétition européenne avec l'Inter. La saison suivante, il a également fêté ses débuts en Ligue des Champions et en Serie A, ou il a immédiatement réussi à marquer avec sa première titularisation.

Sebastiano a joué 15 matches avec l'équipe première de l'Inter et a passé la saison 20/21 en prêt à la SPAL et à Venezia. La saison dernière, il a joué pour le club suisse du FC Bâle, où il a marqué 7 buts et délivré 9 passes décisives.