Christophe Galtier et les stars du PSG: "Je souhaite que Neymar reste"

Intronisé entraîneur du PSG, Christophe Galtier a tenu à parler de l'avenir de Neymar, mais aussi de Kylian Mbappé et de la position de ses gardiens de but.

C'est désormais officiel : Christophe Galtier est le nouveau coach du PSG. Ce mardi, il a été présenté à la presse et lors de sa conférence de presse, il est revenu sur plusieurs situations au sein du noyau du PSG. Il a d'abord parlé de Neymar, annoncé sur le départ :

"C'est un joueur de classe mondiale. Quel entraîneur ne voudrait pas avoir Neymar dans son effectif. Oui, je souhaite qu'il reste chez nous. Je parle toujours de trouver un équilibre dans l'équipe, peu importe le niveau de cette équipe, et j'ai une idée bien précise de ce que j'attends de Neymar. Je vais le rencontrer, être à son écoute."

Christophe Galtier a aussi parlé de Mbappé, qui est donc resté au club : "En tant que coach français, j'étais heureux que Kylian prenne la décision de rester au PSG. C'est bien pour le championnat, c'est bien pour Paris. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Je n'ai pas encore échangé avec lui, mais je sais ce qu'il attend de l'équipe, ce qu'il peut lui apporter. On connait ses points forts, mais il ne faudra pas lui donner toute la responsabilité et le poids du résultat. Il y a de grandes individualités dans l'équipe et ces individualités devront se mettre au service du collectif. Kylian est un grand, mais jeune joueur, il ne faudra pas lui rajouter de la pression pour lui permettre d'être décisif".

Enfin, il y a eu un débat toute la saison dernière au PSG : les gardiens de but, que sont Navas et Donnarumma. "Je vais les rencontrer. J'ai vu la gestion des gardiens la saison dernière, je ne la commenterai pas. Par principe, j'ai l'habitude de nommer un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 2 peut devenir numéro 1 selon les performances. C'est plus simple pour ma gestion, mais aussi pour eux de connaître leur position au sein de l'effectif."