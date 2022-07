Ibrahima Cissé évoque son passage à Seraing et son avenir : "J'avais une revanche à prendre"

Libre de tout contrat, le médian souhaite relever un nouveau défi aussi bien en Belgique qu'à l'étranger.

Arrivé au Pairay durant le mois d'octobre 2020, Ibrahima Cissé a peu joué avec les Métallos quand ceux-ci évoluaient en D1B à cause d'une blessure au ménisque (3 rencontres toutes compétitions confondues). Mais, le joueur âgé de 28 ans a été importantissime lors du défunt exercice (35 rencontres toutes compétitions confondues) puisqu'il a été l'un des auteurs majeurs du maintien. "La première saison a été compliquée, mais la deuxième fut merveilleuse", nous confie l'ancien joueur du Standard de Liège. "Je pense que c'est la première fois que je réalise une saison pleine telle que celle-ci. J'ai enchaîné beaucoup de matchs sans parler des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations", souligne l'international guinéen.

"Jouer autant de matchs n'est pas facile non plus, mais j'avais réalisé une grosse préparation en amont qui m'a bien aidé. J'ai prouvé que j'avais encore largement le niveau pour évoluer en D1A. J'avais une revanche à prendre. Beaucoup de personnes pensaient que je n'avais plus de rythme depuis mon départ de Fulham car j'avais peu joué en Angleterre. Mais ils oubliaient que les entraînements étaient intenses chez les Cottagers, cela m'a beaucoup aidé. Personne ne s'attendait à ce beau retour. Puis, mes bonnes prestations en club m'ont permis de faire mon retour en sélection nationale. Un honneur et un véritable plaisir", ajoute le milieu défensif.

© photonews

Ibrahima Cissé quitte Seraing avec le sentiment du devoir accompli, celui du maintien. "Nous avons atteint l'objectif. Et c'est mérité selon moi. Je quitte un super groupe où l'ambiance a toujours été bonne. Mon avenir ? Je prends mon temps afin de faire le bon choix. J'ai envie de franchir un palier également et de rejoindre un club ambitieux. Jouer le maintien toute la saison est dur. L'étranger ? J'aime découvrir de nouvelles cultures, donc pourquoi pas partir à la découverte d'un nouveau championnat. Je verrai bien ce que l'avenir nous réserve", conclut Ibrahima Cissé.