📷 Manchester United présente son maillot Home pour la saison 2022-2023

Manchester United a présenté ce vendredi son maillot Home pour la prochaine saison. Toujours designée par Adidas, la vareuse reste fidèle aux couleurs traditionnelles du club, en gardant l'accent sur le rouge. Outre les 3 bandes très reconnaissables sur les manches, le col est orné de triangles.

Bruno Fernandes, Scott McTominay, Fred, Anthony Elanga et Jadon Sancho ont été choisis pour présenter la nouvelle gamme.

New season, new look ♥



Our 2022/23 home shirt is available now on United Direct 👇#MUFC || @adidasFootball