Domenico Tedesco réagit aux folles rumeurs qui l'envoient à l'AC Milan

Alors que l'AC Milan pourrait bien se séparer de Stefano Pioli en fin de saison, Domenico Tedesco fait partie des entraîneurs cités pour lui succéder. Le sélectionneur national a réagi dans un entretien accordé à l'agence de presse DPA.

Stefano Pioli semble sur le départ à Milan, à en croire la presse italienne. De nombreux noms ont été cités pour lui succéder - on parle d'une quinzaine, dont Julen Lopetegui, mais aussi Mark Van Bommel ou... Domenico Tedesco.

Le sélectionneur national, italien d'origine, est certainement flatté d'un tel intérêt, mais a récemment prolongé son contrat à l'Union Belge jusqu'en 2026, soit jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Interviewé par l'agence de presse allemande DPA, Tedesco a répondu très clairement à cette rumeur.

"En prolongeant, j'ai envoyé un message très clair à tout le monde : aux joueurs, aux clubs, à la fédération", estime Domenico Tedesco. "Je me sens bien ici, en Belgique, et les rumeurs extérieures n'ont donc que peu d'impact sur moi. Il y en aura toujours, je crois, mais elles ne me touchent pas".

Une réponse qui aura le mérite de calmer le jeu. Domenico Tedesco prépare sereinement l'Euro 2024, qui se déroulera dans son pays, l'Allemagne, et même dans sa région, puisque les Diables logeront près de Stuttgart.

"Je mentirais si je disais que cela n'est pas spécial pour moi", reconnaît Tedesco. La Belgique a été versée dans un groupe prenable et affrontera la Slovaquie (17 juin), la Roumanie (22 juin) et l'Ukraine (26 juin). "Ce serait une déception de ne pas passer les groupes", déclare modestement le sélectionneur.

Nul doute que les supporters, les joueurs et l'Union Belge auront des ambitions autrement plus élevées pour cet Euro que de sortir des poules.