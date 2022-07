Angel Di Maria : "Je veux tout gagner avec la Juventus"

Présenté comme nouvelle recrue de la Juventus cet après-midi, l'ailier argentin veut "tout gagner" avec le club italien.

Arrivé au mois d'août 2015, Angel Di Maria a quitté le Paris Saint-Germain cet été et s'est engagé il y a quelques heures avec la Juventus. L'ailier de 34 ans, qui s'est peut-être engagé dans le dernier grand défi européen de sa carrière, veut tout gagner avec la Vieille Dame, qui vient de vivre une saison difficile.

"J'ai été dans les meilleures équipes de tous les pays. Ici en Italie, la meilleure équipe est la Juventus. Je sais qu'ils n'ont pas gagné la Coppa Italia et le Scudetto mais la principale motivation était de venir ici et de tout gagner avec la Juve. Je veux gagner le plus de titres possible. Jouer pour la Juve te donne l'opportunité de le faire"

Joueur d'expérience, Angel Di Maria arrive avec une étiquette de star. Le nouveau numéro 22 turinois a tenu à haranguer les tifosi pour la première fois. "Je promets de l'engagement, le sacrifice et la mentalité pour gagner autant de trophées que possible. Je donnerai toujours le meilleur de moi-même."