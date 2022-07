Erik ten Hag envoie un signal fort à Maguire

Il était question de retirer le brassard de capitaine à Harry Maguire.

Alors qu'un changement de capitaine était attendu après l'arrivée du nouvel entraîneur Erik ten Hag, et surtout au sortir de la saison plus que délicate réalisée par Harry Maguire (29 ans, 30 matchs et 1 but en Premier League pour la saison 2021-2022), il n'en sera finalement rien. Présent en conférence de presse ce lundi, le technicien néerlandais a annoncé que le défenseur central anglais conserverait le brassard.

"Harry est le capitaine. C'est un capitaine établi, il a obtenu beaucoup de succès, donc je ne me pose pas cette question", a répondu l'ancien coach de l'Ajax Amsterdam. Les supporters des Red Devils espèrent sans doute que leur capitaine obtiendra davantage de "succès" cette saison.