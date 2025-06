La Pro League aura bientôt un nouveau joueur le plus cher de son histoire

Juste avant l'ouverture officielle du mercato estival, Transfermarkt a mis à jour les valeurs marchandes des joueurs de la Jupiler Pro League. Un Brugeois vient de passer un cap historique.

En Jupiler Pro League, le mercato ouvrira officiellement ses portes dans trois jours, le 15 juin. C'est à ce moment-là que les clubs pourront officiellement enregistrer les premiers mouvements dans leur noyau.

Si de nombreux clubs ont déjà réalisé plusieurs mouvements entrants et sortants, certains éléments des entités les plus prestigieuses du pays sont courtisés et les enchères pourraient durer une bonne partie de l'été.

C'est le moment choisi par Transfermarkt, site hautement réputé pour ses estimations de valeur des joueurs, pour mettre à jour les valeurs marchandes des joueurs de Jupiler Pro League, Challenger Pro League, etc.

Ardon Jashari, le joueur le plus cher de l'histoire de la Pro League

Il y a un petit événement : un joueur du Club de Bruges est officiellement devenu le joueur à la valeur marchande la plus élevée de l'histoire de la Pro League : 32 millions d'euros. Une augmentation de sept millions d'euros par rapport à la dernière mise à jour, justifiée par Bart Tamsyn, responsable de la Pro League pour Transfermarkt.

"Je pense que l’intérêt pour Jashari explique en réalité sa valeur marchande. Le PSG et Manchester City l’ont tous deux sur leur liste. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, est même venu le voir en personne."

"Il est rare que des clubs de ce calibre s’intéressent à des joueurs évoluant en Belgique. Cependant, le Club de Bruges et Jashari ne sont pas prêts à se séparer, il faudra donc une offre d’au moins 40 millions d’euros pour le faire partir. Il semble donc logique que nous ayons attribué à Jashari une valeur marchande record", a-t-il ajouté.

Transfert sortant le plus cher de notre championnat, Igor Thiago avait quitté le Club de Bruges pour Brentford contre 33 millions d'euros, alors qu'il n'en valait que 25, selon Transfermarkt. Un écart de huit millions d'euros, que l'on pourrait retrouver dans le transfert d'Ardon Jashari, qui pourrait rapporter près de 40 millions d'euros aux Blauw & Zwart.