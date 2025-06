Tant de potentiel gâché : après de lourds investissements, ce club de Pro League doit enfin sortir de l'anonymat

Le supporter moyen aura du mal à se souvenir de la dernière fois où l'OH Louvain a vraiment impressionné en Jupiler Pro League. Le club du cœur du Brabant flamand a rarement atteint le niveau attendu en termes d'infrastructures, de public et d'investissements au cours des saisons passées.

Pourtant, profondément sous la surface des Play-offs manqués et des entraîneurs changeants, se cache un club avec énormément de potentiel. OHL, soutenu par la puissance financière de King Power en Thaïlande, dispose d'une structure moderne : un stade rénové, une solide académie de jeunes et des connexions internationales qui restent une utopie pour de nombreux clubs au fond du classement.

Mais la traduction sur le terrain — les résultats, l'identité, le classement — a systématiquement fait défaut. Le club est trop souvent resté dans l'ombre, trop souvent un figurant dans le théâtre de la compétition belge, où il aurait pu jouer le rôle d'acteur de caractère.

Louvain n'exploite pas ses capacités

La saison dernière en est un énième exemple. Au lieu de se battre courageusement pour le milieu du tableau, OHL semblait se résigner à errer entre une anonymat sûr et la menace de la relégation. Ce n'était pas dû à un manque de qualité. Il y a des joueurs de talent. Ce qui manque, c'est une âme collective, un plan qui dure et qui permet autre chose que des coups d'éclat.

Il y a eu des moments d'espoir. Pensez aux matchs à domicile où le rythme s'intensifiait, les combinaisons se passaient bien et le public, toujours généreux à Den Dreef lorsque l'enthousiasme sur le terrain est sincère, se redressait. Mais aussi souvent, ça a mal tourné. Un manque de stabilité au milieu de terrain, un changement d'entraîneur trop tardif ou trop précoce, et une défense qui ne dégageait jamais le calme d'une équipe qui savait où elle allait.

Pourtant, il ne faut pas condamner trop vite OHL. Les fondations sont posées. Avec une bonne direction sportive, qui ose opter pour un style clair, avec un recrutement ciblé, ce club peut atteindre le niveau auquel il aspire : le top 6.

Une vision claire peut mener OHL vers le top 6

La première tâche : trouver un entraîneur audacieux, avec un plan clair et des idées novatrices. Et ajoutons immédiatement une mission pour le directeur sportif : après des années de difficultés, la première priorité doit être un attaquant qui peut potentiellement en marquer 15 par saison. Si votre meilleur buteur s'appelle Siebe Schrijvers et a marqué 8 buts, vous savez qu'il y a un problème devant.

Le mercato estival à venir sera crucial. Pas pour le nom du nouvel entraîneur, mais pour l'histoire qui sera racontée. Louvain a tout en main pour devenir un club de première division structurellement stable avec des ambitions. Il est temps qu'ils en soient convaincus.