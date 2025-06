Olivier Renard et Tim Borguet changent leur fusil d'épaule : "La masse salariale doit être réduite à Anderlecht"

Après plusieurs saisons décevantes, Anderlecht a fait le point et s'engage résolument dans une nouvelle direction cet été. Le CEO Sports Tim Borguet et le directeur sportif Olivier Renard ont présenté leur plan d'action au Fan Council.

Anderlecht change de cap et mise désormais sur des profils jeunes, ambitieux, capables d’apporter une plus-value sportive et financière. Selon la direction, les dernières saisons n’ont pas péché par manque d’expérience (le noyau comptait 9 à 10 trentenaires), mais plutôt par une absence criante de personnalité et de prise de responsabilités. Trop de joueurs ont fui leur rôle de leader, ce qui a nui à la mentalité collective.

L’analyse est rude : le club a multiplié les transferts coûteux mais peu efficaces, avec des profils âgés, prêtés ou trop chers qui n’ont pas répondu aux attentes. La saison où tout a été misé sur le titre reste un échec marquant, avec un noyau déséquilibré et lourd financièrement.

Anderlecht change de stratégie et doit baisser sa masse salariale

D’où la volonté actuelle de bâtir un projet plus durable. Des joueurs comme Hatenboer et Cvetkovic ont déjà signé, tout comme les recrues hivernales Huerta et Hey, ainsi que les jeunes Kanaté, Dao et Sternal. D’autres mouvements sont attendus, mais avec plus de rigueur.

La formation reste un pilier du projet. Six jeunes talents sont prêts à intégrer l’équipe A, selon Olivier Renard. Un enjeu double : sportif, bien sûr, mais aussi économique, car la masse salariale doit impérativement baisser.

Anderlecht insiste également sur l’état d’esprit. Fini les joueurs venus terminer leur carrière au ralenti : le club ne veut plus que des éléments motivés, prêts à se battre et à s’identifier au projet. L’ambition et la faim seront les critères de sélection.